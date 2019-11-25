Под Курском украли рыбы и красной икры на сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-25T14:37:17+03:00

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В отдел полиции поступило сообщение от одного из индивидуальных предпринимателей о том, что ночью неизвестные проникли на территорию цеха по переработки рыбы и со склада украли продукцию на сумму почти 100 тысяч рублей. Оперативники в кратчайшие сроки установили подозреваемого и задержали его. Им оказался работник этого предприятия - 36-летний местный житель.

- Похищенное изъято частично. Со слов задержанного, несколько коробок рыбы и красной икры он отдал в счет своих долгов. Известно, что мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления, - сказали в полиции.

Сейчас против железногорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. б ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU