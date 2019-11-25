2019-11-25T13:22:37+03:00
Происшествия

Под Курском человек погиб на пожаре

Трагедия произошла в Глушковском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожарные не успели спасти человекаПожарные не успели спасти человекаФото: Из архива КП.
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В 08:35 25 Ноября в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе Званное Глушковского района Курской области.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 08:40. Потушили пожар в 08:47. На пожаре погиб человек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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