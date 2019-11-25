2019-11-25T12:50:37+03:00
Происшествия

Курян поймали на закладке наркотиков

ЧП произошло в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция нашла дома у курян приготовленные для продажи наркотикиПолиция нашла дома у курян приготовленные для продажи наркотикиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В суд передано дело против жителей Курской области 27 и 28 лет, которых обвиняют в сбыте наркотиков.

Как установило следствие, девушка и парень получили от неизвестных партию наркотиков для распространения в Железногорске. За день им удалось сделать семь тайников на разных улицах города. Во время очередной закладки молодых людей задержали сотрудники полиции. Во время осмотра автомобиля и дома, где они проживали, сотрудники полиции нашли наркотики, приготовленные для сбыта.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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