Под Курском водитель «Пассата» насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-25T11:42:38+03:00

Пешеход от полученных травм скончалась на месте Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

23 ноября примерно в 05:48 57-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал по автомобильной дороге Курск – Чаплыгино – Курасово со стороны Курска в сторону Чаплыгино.

На втором километре трассы он сбил неустановленную женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пешеход от полученных травм скончалась на месте

На одежде у погибшей не было светоотражающих элементов. Водитель оказался трезв, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU