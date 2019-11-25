Под Курском водитель «Пассата» насмерть сбил женщину
ДТП произошло рано утром
Пешеход от полученных травм скончалась на местеФото: Из архива "КП"
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23 ноября примерно в 05:48 57-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал по автомобильной дороге Курск – Чаплыгино – Курасово со стороны Курска в сторону Чаплыгино.
На втором километре трассы он сбил неустановленную женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пешеход от полученных травм скончалась на месте
На одежде у погибшей не было светоотражающих элементов. Водитель оказался трезв, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU