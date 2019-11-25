В Курск идет потепление

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-25T10:56:30+03:00

Пойдет мокрый снег с дождем Фото: Из архива "КП"

К концу недели ожидается мокрый снег с дождем

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В ближайшие дни в Курск на смену бесснежным морозным денькам придет потепление, а с ним дожди и мокрый снег. 26 ноября в Курске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -6…-8 градусов, днем -1…-3.

В четверг морозы пойдут на спад. Ночью ожидается до -2 градусов, днем 0. Небо затянет тучами, пойдет мокрый снег с дождем.

Кстати, максимальная температура воздуха +10,4 градуса 25 ноября в Курске наблюдалась в 1969 году. А минимальная -18,6 - в 1999 году.

ИСТОЧНИК KP.RU