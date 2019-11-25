2019-11-25T09:26:52+03:00
Общество

Сегодня в курском драмтеатре пройдут учения

Спасатели просят курян соблюдать спокойствие
Яна ШЕЛЕСТ
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С 10.00 к драмтеатру начнет съезжаться пожарная техникаС 10.00 к драмтеатру начнет съезжаться пожарная техникаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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25 ноября в 10.30 в Курском государственном драматическом театре имени А.С.Пушкина пройдут плановые пожарно-тактические учения. В них примут участие более десяти единиц техники и порядка сорока человек личного состава.

С 10.00 с разных микрорайонов города к площади драматического театра будет съезжаться пожарная техника. Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит курян соблюдать спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к данному мероприятию.

Во время учений спасатели отработают вопросы взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, администрацией и службами объекта, потренируются в проведении работ по спасению людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях, максимально приближенных к реальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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