Сегодня в курском драмтеатре пройдут учения
25 ноября в 10.30 в Курском государственном драматическом театре имени А.С.Пушкина пройдут плановые пожарно-тактические учения. В них примут участие более десяти единиц техники и порядка сорока человек личного состава.
С 10.00 с разных микрорайонов города к площади драматического театра будет съезжаться пожарная техника. Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит курян соблюдать спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к данному мероприятию.
Во время учений спасатели отработают вопросы взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, администрацией и службами объекта, потренируются в проведении работ по спасению людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях, максимально приближенных к реальным.
ИСТОЧНИК KP.RU