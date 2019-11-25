2019-11-25T09:17:02+03:00
Происшествия

В Курске сгорел дом

ЧП произошло на улице Чайковского
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
ЧП произошло в КурскеЧП произошло в КурскеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В 14:15 24 ноября в МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Чайковского в Курск.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 14:18. Потушить огонь удалось в 14:25.

В результате пожара в жилом доме, повреждены потолочные перекрытия и кровля, закопчены стены.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском украли рыбы и красной икры на сто тысяч рублей
Под Курском человек погиб на пожаре
Курян поймали на закладке наркотиков
Под Курском водитель «Пассата» насмерть сбил женщину
В Курск идет потепление
Курской области на дорожные работы выделят шесть миллиардов
Сегодня в курском драмтеатре пройдут учения
В Курской области расселить всех людей из аварийного жилья могут в ближайшие два года
«Квадра» прокомментировала новую авария на теплосетях в центре Курска
В Курске снова произошла авария на теплосетях
"Ложимся спать как немцы под Москвой": тысячи курян вторые сутки без отопления
Тепло в дома курян обещают полностью вернуть к полуночи
В Курске без тепла остаются 138 многоэтажек
Отопление и горячую воду в дома курян обещают дать вечером
Обладминистрация предложила замерзающим курянам обращаться в УК за радиаторами
Под Курском ребенок утонул в искусственном водоеме во дворе дома
Ночью в Курской области произошли два страшных пожара
Руководитель курского ГУ МЧС вернулся на свой пост
В Курске до сих пор не устранили крупную аварию на теплосетях
Вторая авария за сутки: 20 тысяч курян остались без тепла и горячей воды