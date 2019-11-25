В Курске сгорел дом

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-25T09:17:02+03:00

ЧП произошло в Курске Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 14:15 24 ноября в МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Чайковского в Курск.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 14:18. Потушить огонь удалось в 14:25.

В результате пожара в жилом доме, повреждены потолочные перекрытия и кровля, закопчены стены.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU