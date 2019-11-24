В Курской области расселить всех людей из аварийного жилья могут в ближайшие два года

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-24T11:30:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Курская область готова досрочно завершить программу по переселению людей из аварийного жилья. Об этом стало известно во время встречи губернатора региона Романа Старовойта с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко.

Глава области рассказал, что сейчас в аварийный жилищный фонд включены 64 многоквартирных дома. Их смогут расселить в ближайшие два года, если удастся перераспределить деньги Фонда содействия реформированию ЖКХ с 2022-2024 гг. на 2020-2021 гг.

Кроме того, на встрече Роман Старовойт рассказал о ситуации с дольщиками. По его словам, в зоне риска всего два дома, срок сдачи которых еще не наступил. Но ситуация находится под контролем. И в завершении речь коснулась празднования 1000-летия основания Курска. В рамках этой работы до 2032 года намечена реновация исторического центра города, на территории детинца планируется разместить панораму Курской битвы, краеведческий музей, картинную галерею и детский театральный центр.

Виталий Мутко согласился возглавить оргкомитет по подготовке к юбилею города и дал поручение сформировать состав комитета. Первое заседание намечено на весну.

ИСТОЧНИК KP.RU