«Квадра» прокомментировала новую авария на теплосетях в центре Курска

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-24T11:10:49+03:00

Отопления и горячей воды лишились больше 20 домов и пять соцобъектов

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Курский филиал ПАО «Квадра» прокомментировал новое повреждение на теплосетях. Ранее мы сообщали, что 24 ноября дежурному МЧС поступило сообщение об отключении отопления и горячей воды в Центральном округе Курска. По предварительным данным, прорыв произошел на проспекте Дружбы.

- При заполнении теплосетей по итогу завершения ремонта на улице Студенческой выявили повреждение на трубопроводе по проспекту Дружбы. Ветхий участок тепломагистрали вывели в ремонт. На месте уже работают 10 сотрудников компании и пять единиц спецтехники.

На время ремонта приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:

- пр-т Дружбы, 11/2, 13, 15, 17,

- пр-д Сергеева, 4, 8, 10, 12, 12а, 10а,

- ул. Орловская, 18, 28, 26, 24, 22, 32, 30, 34, 20".

- ул. Энтузиастов,18.

Также в зону отключения попала школа, поликлиника и три детсада.

По данным Госжилинспекции, большая часть домов, попавших в зону отключения из-за аварии на улице Студенческой, подключена к системе центрального отопления. Дом № 26 на Орловской отключен из-за нового прорыва.

- Могут возникать проблемы с завоздушиванием. Эту работу должны наладить управляющие компании. У нас организовано дежурство по вопросам отсутствия отопления. Телефон горячей линии: 74-70-42, - пояснил начальник жилинспекции Игорь Афонькин.

Администрация области просит сообщить в комментариях группы номер своего дома, если у вас нет тепла, но в список адрес не попал.

Напомним, это третья по счету крупная авария на теплосетях Центрального округа Курска за последние трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU