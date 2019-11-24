В Курске снова произошла авария на теплосетях

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-24T09:34:45+03:00

Во время аварии на Студенческой без тепла и света 35 тысяч курян провели более 24 часов Фото: предоставлено пресс-службой

Без тепла и горячей воды остались 18 многоэтажек, школа, поликлиника и три детсада

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24 ноября в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска. По предварительным данным прорыв произошел на проспекте Дружбы, об этом еще вчера поздно вечером куряне писали в соцсетях - из тепломагистрали поднимались огромные столбы пара.

В зону отключения попали 18 многоквартирных жилых домов различной этажности с населением 3650 человек (из них 428 детей), школа, три детских сада, поликлиника.

На место направлена оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация».

МЧС просит курян аккуратно пользоваться электричеством и газом.

В связи со снижением давления в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения в Курске возросла нагрузка на электросети. Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит всех жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, использовании газового оборудования.

Напомним, это третья по счету крупная авария на теплосетях Центрального округа Курска за последние трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU