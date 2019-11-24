В Курске снова произошла авария на теплосетях
24 ноября в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска. По предварительным данным прорыв произошел на проспекте Дружбы, об этом еще вчера поздно вечером куряне писали в соцсетях - из тепломагистрали поднимались огромные столбы пара.
В зону отключения попали 18 многоквартирных жилых домов различной этажности с населением 3650 человек (из них 428 детей), школа, три детских сада, поликлиника.
На место направлена оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация».
МЧС просит курян аккуратно пользоваться электричеством и газом.
В связи со снижением давления в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения в Курске возросла нагрузка на электросети. Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит всех жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, использовании газового оборудования.
Напомним, это третья по счету крупная авария на теплосетях Центрального округа Курска за последние трое суток.
ИСТОЧНИК KP.RU