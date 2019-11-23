"Ложимся спать как немцы под Москвой": тысячи курян вторые сутки без отопления

23 Нояб. 22:52 2019-11-23T22:53:10+03:00

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На устранение аварии на теплосетях, которая произошла 22 ноября в Курске на улице Студенческой и оставила без тепла и горячей воды более 20 тысяч курян, ушло более суток.

- По состоянию на 17.35 ремонтные работы завершены. Проводятся пуско-наладочные работы, - сообщили в МЧС региона.

- Сейчас системы заполняются водой. К пуско-наладочным работам привлечены 56 бригад сотрудников управляющих компаний, а также ТСЖ и ЖСК. Сети домов на проспекте Клыкова будут заполнены автоматически, - сказали в администрации региона. - На поступление тепла в квартиры может потребоваться от одного до четырех часов.

Однако спустя четыре часа обещанные тепло и горячая вода так и не поступили в десятки холодных многоэтажек. Куряне вторые сутки продолжают жечь электричество и газ в надежде хоть как-то согреться и задумываются о крупных счетах за свет, которые им придется оплатить.

Но гораздо больше второй подряд холодной ночи опасаются семьи с детьми и стариками. В соцсетях люди пишут, что в городе пора объявлять ЧС.

Tamara Gorshkova

...в трубах даже не булькает. Прошли обещанные 18 и 20 часов. МЧС говорит ждите. Ложимся спать как немцы под Москвой. Зато мы делаем ракеты и активно и грубо критикуем весь цивилизованный мир

Ольга Петрова

18-19 числа была авария в Сеймском округе, тоже сидели без отопления и воды горячей, сейчас Центральный, кто следующий на очереди

Алёна Дьяченко

Просите МЧС вас эвакуировать в ближайшую школу и не забудьте тепловые пушки попросить и горячее питание...и что - то там ещё по списку

Оксана Крючкова

Орловская, 10, в части дома было отопление (перевели на резерв) и во всем доме была горячая вода! Сейчас во всем доме нет ничего!!!!!!!

ИСТОЧНИК KP.RU