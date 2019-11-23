Тепло в дома курян обещают полностью вернуть к полуночи

СЕГОДНЯ 20:01 2019-11-23T20:09:15+03:00

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22 ноября в Курске произошла очередная крупная авария на теплосетях. Об этом уже подробно сообщал сайт kp.ru.

- По состоянию на 17.35 ремонтные работы завершены. Проводятся пуско-наладочные работы, - сообщили в МЧС региона.

- Сейчас системы заполняются водой. К пуско-наладочным работам привлечены 56 бригад сотрудников управляющих компаний, а также ТСЖ и ЖСК. Сети домов на проспекте Клыкова будут заполнены автоматически, - сказали в администрации региона. - На поступление тепла в квартиры может потребоваться от одного до четырех часов. Обращаться по вопросу отсутствия отопления можно по телефону 112

Губернатор Роман Старовойт сказал, что у него нет замечаний к работе ремонтных бригад. Почти сутки на участке трудятся 28 сотрудников «Квадры» и семь единиц спецтехники. П

- Мы зафиксировали уже 18 порывов. В прошлом году их было всего девять, - сказал глава региона. - Вся ситуация осложняется тем, что в сентябре закончился договор аренды городских тепловых сетей, который был заключен с «Квадрой». Сейчас юристы – городские и областные - рассматривают проект этого соглашения. Мы будем требовать кратного увеличения объемов ремонтных работ, так как мы сейчас ремонтируем сетей меньше, чем они выходят из строя

ИСТОЧНИК KP.RU