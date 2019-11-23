2019-11-23T12:49:21+03:00
Происшествия

В Курске без тепла остаются 138 многоэтажек

Местные власти аварию обещают устранить после 18.00
Светлана ВОЛКОВА
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На месте порыва тепломагистрали на улице Студенческой сейчас находится заместитель губернатора Алексей Смирнов. Он дал поручение подготовить к оперативному штабу, который днем проведет губернатор, график ликвидации аварии и восстановления тепла в домах.

На данный момент к резервному питанию подключены жилые дома, расположенные по адресам: ул. Аэродромная 6, 8, 10, 12; 2-й Воротний пер, 21; ул. Бойцов 9-й дивизии 184, 186; пр-т Дружбы, 7, 16; ул. Энтузиастов 5, 8.

Без тепла остаются 138 жилых домов, сообщили в администрации региона.

Напомним, авария произошла приблизительно в 17.00 22 ноября. С тех пор тысячи курян находятся без отопления и горячей воды. ЧП обещают устранить после 18.00 23 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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