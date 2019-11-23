В Курске без тепла остаются 138 многоэтажек
На месте порыва тепломагистрали на улице Студенческой сейчас находится заместитель губернатора Алексей Смирнов. Он дал поручение подготовить к оперативному штабу, который днем проведет губернатор, график ликвидации аварии и восстановления тепла в домах.
На данный момент к резервному питанию подключены жилые дома, расположенные по адресам: ул. Аэродромная 6, 8, 10, 12; 2-й Воротний пер, 21; ул. Бойцов 9-й дивизии 184, 186; пр-т Дружбы, 7, 16; ул. Энтузиастов 5, 8.
Без тепла остаются 138 жилых домов, сообщили в администрации региона.
Напомним, авария произошла приблизительно в 17.00 22 ноября. С тех пор тысячи курян находятся без отопления и горячей воды. ЧП обещают устранить после 18.00 23 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU