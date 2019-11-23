Отопление и горячую воду в дома курян обещают дать вечером

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-23T10:53:58+03:00

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Губернатор Курской области Роман Старовойт после возвращения из командировки в Москву возглавит штаб по ликвидации аварии на тепломагистрали в Курске. Сегодня он побывает на месте аварии.

Между тем председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов посоветовал мерзнущим курянам обращаться в УК за радиаторами.

"К 18 часам сети должны выйти на гидравлический режим. После этого начнутся пуско-наладочные работы внутренних систем отопления в каждом доме", - сказалив администрации региона.

Напомним, 21-22 ноября в Курске произошли две крупные аварии на теплосетях. Пострадало в общей сложности около 35 тысяч курян, которые лишились тепла и горячей воды. Также обесточены соцучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU