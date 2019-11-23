Обладминистрация предложила замерзающим курянам обращаться в УК за радиаторами

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-23T10:39:35+03:00

В Курске тысячи людей остались без тепла и горячей воды

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"КП" подробно сообщала о двух крупных авариях, которые произошли в Центральном округе Курска 21-22 ноября. Нормальное теплоснабжение в городе не могут наладить вторые сутки.

В оперативном штабе представители областной и городской администрации, глава города Курска Виктор Карамышев, экстренных служб, госжилинспекции, Ростехнадзора провели совещание с управляющими компаниями, которые обслуживают дома, попавшие в зону аварии.

К 18 часам сети должны выйти на гидравлический режим. После этого начнутся пуско-наладочные работы внутренних систем отопления в каждом доме, пообещали в администрации региона.

«Управляющим компаниям поручено работать в тесном диалоге с населением. Малоимущие, инвалиды, жители с маленькими детьми могут обратиться в свою УК для выдачи радиатора на время ремонта теплосети», – сказал председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов.

ИСТОЧНИК KP.RU