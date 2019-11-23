Под Курском ребенок утонул в искусственном водоеме во дворе дома
Трагедия произошла в Глушковском районе
Несчастье случилось прямо во дворе домаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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22 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии в искусственном водоеме для хозяйственных нужд на территории частного домовладения в Глушково Глушковского района.
Здесь 7-летний утонул мальчик.
На место происшествия приезжали оперативная группа местного гарнизона Глушковского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU