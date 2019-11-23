Под Курском ребенок утонул в искусственном водоеме во дворе дома

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-23T10:23:52+03:00

Несчастье случилось прямо во дворе дома Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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22 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии в искусственном водоеме для хозяйственных нужд на территории частного домовладения в Глушково Глушковского района.

Здесь 7-летний утонул мальчик.

На место происшествия приезжали оперативная группа местного гарнизона Глушковского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU