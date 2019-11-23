2019-11-23T10:05:48+03:00
Происшествия

Ночью в Курской области произошли два страшных пожара

Сгорели дома в Курском и Пристенском районах
Ольга ДАНИЛОВА
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К моменту приезда пожарных дома и хозпостройки почти полностью сгорелиК моменту приезда пожарных дома и хозпостройки почти полностью сгорелиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 02:29 23 ноября в ГУ МЧС России по Курской области сообщили, что горит жилой дом в деревне Жеребцово Курского района.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП почти через 20 минут. Потушили огонь около трех часов ночи.

В доме полностью сгорела кровля и б/у вещи, также огонь уничтожил деревянную пристройку к дому, две деревянные хозяйственные постройки.

Примерно в то же время огонь полыхал в жилом доме в селе Южное Двоелучное Пристенского района.

Здесь также сгорела и обрушилась шиферная кровля, а также потолочное перекрытие, уничтожены личные вещи.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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