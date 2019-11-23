Руководитель курского ГУ МЧС вернулся на свой пост
С 23 ноября к обязанностям в должности начальника Главного управления МЧС России по Курской области приступил генерал-майор внутренней службы Иван Лунев.
Напомним, с октября 2018 года главный курский спасатель, в соответствии с решением руководителя чрезвычайного ведомства РФ, находился в командировке в Краснодарском крае.
Генерал-майору Ивану Луневу 48 лет, он родился в селе Успенка Тимского района Курской области.
С ноября 1995 года по февраль 1996 года проходил стажировку на должности инспектора государственного пожарного надзора ПЧ № 8 Государственной противопожарной службы Управления внутренних дел Курской области.
После завершения стажировки продолжил службу в надзоре.
В 2000 году окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России.
С марта по декабрь 2001 года - преподаватель специальных дисциплин учебного пункта Государственной противопожарной службы Управления внутренних дел Курской области.
С 2003 года - начальник отделения службы и подготовки отдела службы и подготовки Управления ГПС МЧС России по Курской области.
В 2005 году окончил факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России.
С января 2008 года - начальник управления (организации службы, пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, координации деятельности штатных АСФ, их аттестации и учета) ГУ МЧС России по Курской области.
С 2010 года - заместитель начальника Главного управления МЧС России поКурской области (по государственной противопожарной службе).
С августа 2012 года начальник управления (пожарно-спасательных сил и гражданской обороны) Центрального регионального центра МЧС России (по государственной противопожарной службе).
8 мая 2015 года Указом Президента РФ был назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Курской области.
Женат. Воспитывает дочь.
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