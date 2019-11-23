В Курске до сих пор не устранили крупную аварию на теплосетях

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-23T09:11:30+03:00

Тысячи курян более 12 часов снова мерзнут в квартирах без отопления и горячей воды

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"КП" подробно рассказывала о коммунальном катаклизме, который произошел в Курске 21 и 22 ноября. Первая авария на теплосетях произошла вечером 21 ноября на улице 50 лет Октября и оставила без тепла и горячей воды по предварительным данным 16 курян и ряд соцучреждений, вторая случилась вечером 22 ноября - порыв на улице Студенческой и оставила в холодных квартирах 20 тысяч жителей областного центра и соцобъекты. При этом столбик термометра показывает на улице -15 градусов.

Более 12 часов тысячи курян мерзнут в своих квартирах. Ориентировочно аварию планируют устранить днем 23 ноября:

"В связи с повреждением теплосети на улице Студенческая произошла утечка воды из системы теплоснабжения по контуру обслуживания ТЭЦ СЗР. В результате в ряде кварталов – от Северо-Западного района до СХА – просело давление в теплосетях.

Рабочие параметры сетей в этих кварталах были восстановлены к 21:00. Там, где управляющие компании не закрывали внутридомовые системы отопления, нагретая вода уже вошла в дома. А там, где системы были перекрыты – заполнение начнется, как только УК откроют задвижки на входе в дома.

Не имеют возможности подключиться к системе теплоснабжения 159 домов - ул. 50 лет Октября (дома 96, 96а), ул. Студенческая, (дома 2, 12, 16, 18, 24, 30, 32), п-т Хрущева, ул. Мыльникова, ул. Косухина (дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38), б-р Майский, ул. Бойцов 9-й Дивизии (дом 185), п-т Клыкова. Эти дома будут подключаться 23 ноября днем, с завершением ремонта на ул. Студенческая", - такую информацию озвучили в администрации региона через группу в соцсети 22 ноября около 11 часов вечера.

По последним данным 23 ноября утром специалисты откачали воду и приступили к демонтажу поврежденного фрагмента трубопровода. "Работы по ремонту тепломагистрали на улице Студенческая будут завершены в ближайшие часы", - добавляют в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU