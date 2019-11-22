Вторая авария за сутки: 20 тысяч курян остались без тепла и горячей воды

22 Нояб. 20:49 2019-11-22T22:16:44+03:00

"Квадра" за сутки заставила мерзнуть более 35 тысяч жителей Курска Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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"КП" уже сообщала о крупной аварии, которая оставила более чем на 12 часов почти 16 тысяч жителей Курска без тепла и горячей воды. ЧП произошло вечером 21 ноября. Днем 22 ноября энергетикам аварию удалось устранить. Но не на долго. Уже вечером образовался еще один порыв, на этот раз на улице Студенческой.

22 ноября в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска.

ЧП произошло около пяти часов вечера, в районе перекрестка улиц 50 лет Октября и Студенческой над дорожным полотном поднялся огромный столб пара - теплосеть снова прорвало.

В зону отключения попали восемь улиц - 50 лет Октября, Студенческая, проспект Хрущева, Мыльникова, Косухина, Майский бульвар, Бойцов 9-й Дивизии, проспект Клыкова Курска.

Всего 159 многоквартирных жилых домов с населением порядка 20 тысяч человек, а также девять социально-значимых объектов - две школы, колледж, два детских сада, вуз и три поликлиники. Температура воздуха в Курске -10 градусов.

- На место направлена оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация», - сказали в ГУ МЧС.

О сроках устранения аварии не сообщается. Из-за ЧП частично перекрыто движение по улице 50 лет Октября - дорогу залило кипятком.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

В соцсетях мерзнущие куряне активно обсуждают аварии на теплосетях. Вот лишь некоторые из гневных комментариев:

Анастасия Буданова

Студенческая 2 без отопления и без горячей воды. -8 на улице. Трубы не выдержали 2-х дней морозов. Почему должны платить за отопление, если услуги не предоставляются должным образом и кто понесет за это ответственность? Если мы не платим за отопление - нам штрафы и пения, а почему КВАДРЕ все сходит с рук?

Вероника Серебрякова

Будут ли привлечены к ответственности виновные лица? А то у нас уже подобные ЧП входят в порядок вещей... То воды зимой нет горячей, то отопления в мороз - 10.

ИСТОЧНИК KP.RU