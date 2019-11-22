2019-11-22T16:01:31+03:00
Общество

В Курске ТВ и радио будут работать с перебоями до 4 декабря

На телевизионной мачте ОРТПЦ проводятся работы
Ольга ДАНИЛОВА
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Работы будут идти две неделиРаботы будут идти две неделиФото: Светлана ВОЛКОВА
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На телевизионной мачте ОРТПЦ в Курске с 20 ноября по 4 декабря проводятся работы.

- Специализированной организацией выполняется демонтаж неиспользуемых УКВ-антенн для снижения нагрузки на мачту и монтаж FM-антенн для улучшения радиовещания отдельных радиостанций, - сказали в администрации региона.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 в рабочие дни возможно отключение передатчиков каналов «Радио России», радио «Маяк», «Вести FM», а также первого пакета программ цифрового телевидения. В случае благоприятных погодных условий работы могут быть завершены досрочно.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(4712) 57-22-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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