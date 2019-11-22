2019-11-22T15:14:55+03:00
Происшествия

Курянка лишилась денег, продавая квартиру через интерет

"Покупательница" списала с карты женщины крупную сумму
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в ЖелезногорскеЧП произошло в ЖелезногорскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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На днях в железногорскую полицию обратилась 54-летняя курянка, которая стала очередной жертвой мошенников. Женщина разместила в интернете объявление о продаже квартиры и вскоре позвонила потенциальная покупательница. Незнакомка заявила, что ей очень понравилось жилье, и она даже сразу готова внести задаток. Дама уговорила хозяйку квартиры, чтобы та взяла свою кредитку и отправилась к банкомату. Следуя инструкциям собеседницы, курянка лишилась почти 60 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают курян быть бдительными и предупредить своих престарелых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой злоумышленников.

Кроме того, не нужно спешить совершать необдуманные сделки в сети Интернет. Прежде чем перевести деньги в качестве платы за товар или услугу, необходимо проверить благонадежность адресата. При малейших сомнениях лучше отказаться от сделки или покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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