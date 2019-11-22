2019-11-22T14:01:02+03:00
Происшествия

Курянки доставили в полицию ребенка, который один гулял по торговому центру

10-летний мальчик мог потеряться
Ольга ДАНИЛОВА
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Родители заявили о пропаже ребенка после одиннадцати вечераРодители заявили о пропаже ребенка после одиннадцати вечераФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске неравнодушные девушки привели в полицию потерявшегося ребенка. О пропаже десятилетнего мальчика в начале двенадцатого вечера заявили родители. Одновременно с этим в Железнодорожный отдел полиции обратились две девушки, которые нашли школьника в одном из торговых центров. Они обратили внимание на то, что он находится там один. Несколько часов курянки пытались выяснить, где живет мальчик, но он называл неверные адреса, очевидно, не желая возвращаться домой.

Выяснилось, что школьник из многодетной семьи. У него четверо братьев и сестер. Семья живет на улице Островского. Мальчик учится в школе на улице Пионеров и каждый день предоставлен самому себе. Отец ребенка находится под следствием за жестокое обращение с ним, а мать привлекалась к ответственности за нахождение детей без присмотра на улице после десяти вечера. Полицейские сами отвезли его домой.

- Семью взяли на строгий контроль. В ближайшее время за ребенком установят наблюдение по месту обучения, чтобы оказать помощь, - сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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