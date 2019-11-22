В Курске снова отключат свет

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-22T13:51:48+03:00

В Центральном округе отключений не планируется Фото: Светлана ВОЛКОВА

Без электричества будут жители десятков улиц

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Внимание! В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будут отключать свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 25 по 29 ноября с 09-30 до 13-00:

ул. Пионеров д. 6-26, д. 11-25, ул. Белинского д. 23-31, д. 22-30, ул. Раздольная ул. 2-66, ул. Раздольный переулок д. 2-30, ул. Кольцевая д. 144, ул. 1-я Огородная д. 1-35, д. 2-44, ул. 2-я Огородная д. 1-21, д. 4-22.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 25 по 29 ноября с 09-00 до 17-00:

ул. Козлова д. 41-71, д. 38-68; ул. Железнодорожная д. 65-95, д. 66-90; ул. Калинина д. 69-93, д. 56-96; ул. Куйбышева д. 23-42; ул. Орджоникидзе д. 43-77, д. 36-68.

26 ноября с 14-00 до 16-00:

ул. Первомайская д. 63-137, д. 86-120; ул. Дубровинского д. 27-61; ул. 4-я Первомайская д. 25-61; ул. Маяковского д. 118-138; ул. Красина д. 3-33, д. 4-28; Переулок Островского д. 3-30, д. 4-26.

27 ноября с 10-00 до 14-00:

ул. Дубровинского д. 67-127, д. 78-132; ул. Маяковского д. 2-112, д. 1-41; ул. Первомайская д. 2-74, д. 1-67; Переулок Маяковского д. 3-15, д. 2-20; ул. Октябрьская д. 132-222, д. 83-189; ул. 2-я Первомайская д. 2-34, д. 1-33; ул. Фрунзе д. 1-93, д. 36-92; Октябрьский переулок д. 1-13, д. 2-14; ул. Вокзальная д. 17-39; ул. Профсоюзная д. 2-54, д. 1-47; ул. 3-я Первомайская д. 2-30, д. 1-41; Первомайский переулок д. 1-21, д. 2-20.

28 ноября с 14-00 до 16-00:

ул. Ильича д. 1-15, д. 8-16; ул. Пушкинская д. 3-17, д. 4-26; ул. Восточная д. 3-45, д. 2-56; Переулок Жуковского д. 1-7, д. 8-40; ул. Локомотивная д. 15-33, д. 6-24; ул. Калинина д. 11-25, д. 8-28; ул. Железнодорожная д. 5-19, д. 4-26; ул. 2-я Восточная д. 5-15.

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU