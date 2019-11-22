2019-11-22T13:13:50+03:00
Происшествия

В Курске ВАЗ насмерть сбил пенсионера

Трагедия произошла на улице ВЧК
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в сумеркахДТП произошло в сумеркахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 21 ноября примерно в 18 часов 20 минут.

33-летний водитель ВАЗ 21150 ехал со стороны улицы Бутко в направлении улицы Интернациональная Курска. Напротив дома №17 по улице ВЧК он сбил 76-летнего пенсионера.

- Пешеход пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Спасти пострадавшего не удалось, он умер в больнице, - сообщили в ГИБДД. - Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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