В Курске ВАЗ насмерть сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-22T13:13:50+03:00

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Авария произошла 21 ноября примерно в 18 часов 20 минут.

33-летний водитель ВАЗ 21150 ехал со стороны улицы Бутко в направлении улицы Интернациональная Курска. Напротив дома №17 по улице ВЧК он сбил 76-летнего пенсионера.

- Пешеход пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Спасти пострадавшего не удалось, он умер в больнице, - сообщили в ГИБДД. - Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU