2019-11-22T11:01:42+03:00
Звезды

В Курской области открылся фестиваль детской книги

Полная программа мероприятий
Ольга ДАНИЛОВА
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Для школьников подготовлена широкая программаДля школьников подготовлена широкая программаФото: Светлана ВОЛКОВА
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22-23 ноября в 12:00 в концертном зале «Свиридовский» (Курск, ул. Сонина,4) состоится открытие Всероссийского фестиваля детской книги.

В мероприятии примут участие детские писатели, поэты, сказочники, сценаристы, художники-иллюстраторы, школьники и преподаватели.

Программа фестиваля

22 ноября

Курск

15:00 – творческая встреча с Галиной Дядиной и Натальей Костюшиной (КГУ, факультет педагогики и психологии, ул. Радищева, 33).

15:30 – концерт писателя Андрея Усачева и композитора и актера Александра Пинегина (г. Курск, ул. Заводская, 81, лицей №21).

15:30 – мастер-класс «В круглом зеркале морей» Надежды Графовой (г. Курск, Курская областная библиотека для детей и юношества, ул. Ленина,15).

15:30 – презентация выставки книжной иллюстрации и мастер-класс известного художника-иллюстратора Ольги Мониной (г.Курск, культурный центр семейного чтения и досуга, пр. Дружбы,18).

15:30 – интерактивное занятие с художником-иллюстратором Евгением Антоненковым (г. Курск, ул. Бочарова,6, библиотека-филиал №13 ЦСБ).

15:30 - творческая мастерская для начинающих авторов Игоря Жукова для обучающихся литературного лицея (г. Курск, ул. К. Либкнехта, 2, центральная детская библиотека).

23 ноября

Курск

10:00 – творческая встреча с Андреем Усачевым и Александром Пенегиным (г. Курск, ул. Мыльникова,8, школа №59).

10:00 - творческая встреча с Галиной Дядиной (г. Курск, ул. К.Воробьева, 13, школа №57).

10:00 – мастер-класс Ольги Мониной (г. Курск, ул. Гоголя, 10, лицей-интернат №1).

10:00 – творческая встреча с Натальей Волковой (г. Курск, ул. Косухина,25, школа №55).

Золотухинский район

11:00 – творческая встреча с Надеждой Графовой и Натальей Костюшкиной (м. Свобода, ул. Советская, 32, историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта»).

11:20 – творческая встреча с Игорем Жуковым и Евгением Антоненковым (п.Золотухино, ул. Ленина,3, детская модельная библиотека).

Подробности по т. 8(4712)700-523

ИСТОЧНИК KP.RU

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