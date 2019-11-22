2019-11-22T12:34:21+03:00
Происшествия

Без тепла и горячей воды остались 16 тысяч курян

Очередная авария на теплосетях: мерзнут жители девяти улиц, детсады, школы и поликлиники
Ольга ДАНИЛОВА
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Без тепла в 14-градусный мороз остались жители девяти улицБез тепла в 14-градусный мороз остались жители девяти улицФото: Светлана ВОЛКОВА
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В 00: 50 22 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска.

В зону отключения частично попадают девять улиц - 50 лет Октября, 1-й Суворовский пер., ул.Аэродромная, Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная, ул. Зеленая, ул. Повлуновского, ул. Запольная и ул. Скорятина, сообщили в МЧС.

Всего 72 многоквартирных жилых дома с населением почти 16 тысяч человек, из них почти четыре тысячи детей.

Также без отопления и горячей воды остались две школы (№19,40), политехнический колледж, ЮЗГУ, два детских сада (детский сад №71, детский сад №79), три поликлиники. Холодное водоснабжение не нарушено.

На место ночью были направлены оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация».

При этом утром в Курске температура воздуха опустилась до -14. О сроках устранения аварии пока не сообщается.

Напомним, около недели назад по причине аварии тепла и горячей воды почти на сутки лишились жители Сеймского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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