Без тепла и горячей воды остались 16 тысяч курян
В 00: 50 22 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска.
В зону отключения частично попадают девять улиц - 50 лет Октября, 1-й Суворовский пер., ул.Аэродромная, Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная, ул. Зеленая, ул. Повлуновского, ул. Запольная и ул. Скорятина, сообщили в МЧС.
Всего 72 многоквартирных жилых дома с населением почти 16 тысяч человек, из них почти четыре тысячи детей.
Также без отопления и горячей воды остались две школы (№19,40), политехнический колледж, ЮЗГУ, два детских сада (детский сад №71, детский сад №79), три поликлиники. Холодное водоснабжение не нарушено.
На место ночью были направлены оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация».
При этом утром в Курске температура воздуха опустилась до -14. О сроках устранения аварии пока не сообщается.
Напомним, около недели назад по причине аварии тепла и горячей воды почти на сутки лишились жители Сеймского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU