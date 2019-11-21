В Курске на подростков-вымогателей могут завести уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-21T17:05:54+03:00

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В Северо-Западном районе Курска задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемых в грабеже. Жертвой соседей-хулиганов стал пятнадцатилетний школьник, которого родители послали купить хлеб. Парни ждали его у входа в магазин. Толкая и угрожая, они стали требовать деньги, но, получив 50 рублей, не остановились. Еще сотню у подростка отобрали в подъезде дома. Узнав о произошедшем, мать школьника позвонила в полицию.

Задержали хулиганов «по горячим следам», отобранные деньги они сразу же возвратили.

- Оба подозреваемых из неблагополучных семей и неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за кражи и правонарушения, - сказали в полиции.- Материалы дела переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 162 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия).

ИСТОЧНИК KP.RU