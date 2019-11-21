В детской школе искусств под Курском не хватает кабинетов для занятий

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-21T16:46:18+03:00

Здание школы искусств было построено еще в 1965 году Фото: предоставлено пресс-службой

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На выездной рабочей встрече в поселке Солнцево заместитель губернатора Александр Чуркин обсудил с руководством района возможность строительства нового здания для детской школы искусств.

Проработать этот вопрос поручено областному комитету по культуре и комитету строительства. В первую очередь, необходимо подобрать типовой проект, который уже реализован в других регионах. Это позволит не разрабатывать проектно-сметную документацию, а, значит, сэкономить областные средства и ускорить процесс строительства.

Потребность в строительстве новой школы назрела давно. Здание действующей в районе ДШИ не отвечает современным требованиям, детям не хватает кабинетов для занятий. Поэтому дополнительное обучение идет в двух местных школах и доме культуры.

Детскую школу искусств в поселке посещают дети из девяти близлежащих сел. А всего в поселке Солнцево и близлежащих населенных пунктах проживают более 700 детей школьного возраста, 255 из них – получают дополнительное образование. Однако потребность в таком обучении растет и прогнозируемое число обучающихся - порядка 400 человек.

Земельный участок для новой ДШИ выделяет муниципалитет. Рядом с этим участком расположены дом культуры, школа и детские сады. Также планируют обустроить прилегающую территорию.

Нынешняя детская школа искусств работает с 1965 года. Обучение детей здесь ведется по направлениям: фортепиано, народные инструменты, музыкальный фольклор, живопись, хореографическое творчество, сольное пение, музыкальное исполнительство, декоративно-прикладное творчество. Здесь есть десять творческих коллективов: хореографический, фольклорный, оркестр народных инструментов и вокальные ансамбли. Ученики и преподаватели Солнцевской детской школы искусств становились лауреатами и дипломатами различных областных конкурсов.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» Солнцевской детской школе искусств было выделено около четырех миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы, добавили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU