2019-11-21T15:49:04+03:00
Общество

В Щигровском районе Курской области установят 600 светильников

На одной улице в Зеленой роще работы уже завершены
Яна ШЕЛЕСТ
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Новые светильники снизят энергопотребление минимум на 40%Новые светильники снизят энергопотребление минимум на 40%Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Власти Щигровского района достигли договоренности с филиалом «Россети Центр Курскэнерго» об установке светодиодных светильников в поселке Зеленая роща Охочевского сельского совета. На одной улице уже завершены работы.

При монтаже современных светильников будет сделана автоматическая система управления наружным освещением на основе астротаймера. Этот прибор позволит включать и выключать освещение точно в момент заката и восхода солнца, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на энергооборудование.

Новые светильники снизят энергопотребление минимум на 40%. Таким образом, энергозатраты на нужды освещения в муниципальных образованиях значительно сократятся.

Кроме того, обсуждается возможность заключения муниципальных контрактов по проведению модернизации систем освещения между муниципальными образованиями Щигровского района Курской области и филиалом «Курскэнерго». Всего планируется установить около 600 светильников с энергосберегающими лампами в селах района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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