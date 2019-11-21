В Щигровском районе Курской области установят 600 светильников
Власти Щигровского района достигли договоренности с филиалом «Россети Центр Курскэнерго» об установке светодиодных светильников в поселке Зеленая роща Охочевского сельского совета. На одной улице уже завершены работы.
При монтаже современных светильников будет сделана автоматическая система управления наружным освещением на основе астротаймера. Этот прибор позволит включать и выключать освещение точно в момент заката и восхода солнца, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на энергооборудование.
Новые светильники снизят энергопотребление минимум на 40%. Таким образом, энергозатраты на нужды освещения в муниципальных образованиях значительно сократятся.
Кроме того, обсуждается возможность заключения муниципальных контрактов по проведению модернизации систем освещения между муниципальными образованиями Щигровского района Курской области и филиалом «Курскэнерго». Всего планируется установить около 600 светильников с энергосберегающими лампами в селах района.
ИСТОЧНИК KP.RU