Под Курском прокуратура нашла нарушения при строительстве детской площадки

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-21T15:44:49+03:00

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Администрация одного из сельских советов Суджанского района заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на благоустройство территории для размещения детской игровой площадки.

- Строительные работы были оплачены главой муниципального образования за счет средств проекта «Жилье и городская среда», - рассказали в прокуратуре региона. - Как показала проверка, выполненные работы не соответствуют условиям контракта. В одном из основных игровых элементов нет предусмотренных техническим заданием башни и деревянного пола, а несущие столбы установлены без предусмотренной декоративной отделки. Кроме того подрядчик заменил указанные в контракте железобетонные урны на обычные металлические.

Несмотря на то, что предприниматель сэкономил на детской площадке, глава муниципального образования принял и оплатил работу.

Прокурор Суджанского района завел против главы администрации сельсовета дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта). Материалы направлены для рассмотрения в УФАС по Курской области.

Также глава муниципального образования должен провести претензионную работу с подрядчиком для приведения детской площадки в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU