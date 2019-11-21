Под Курском в реке утонул 56-летний рыбак

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-21T14:08:36+03:00

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21 ноября в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в селе Плехово Суджанского района в реке Псел утонул человек. Накануне 56-летний мужчина ушел на рыбалку и назад не вернулся.

На место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. Тело погибшего извлекли из воды.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU