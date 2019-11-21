В Курском урочище Солянка идет санитарная рубка

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-21T13:50:48+03:00

Убирают погибшие сухостойные, поваленные и пораженные вредителями и грибковыми заболеваниями деревья

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В соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах, а также правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в Курске на территории урочища «Солянка» осуществляются выборочные санитарные рубки на общей площади 113,4 гектара.

Это позволит улучшить санитарное состояние лесного урочища, снизить угрозу распространения вредных организмов, возникновения лесных пожаров, а также придаст лесу эстетическую привлекательность.

С территории урочища «Солянка» убираются исключительно погибшие сухостойные, поваленные и пораженные вредителями и грибковыми заболеваниями деревья. Вся древесина, подлежащая вырубке и уборке, является неликвидной и подлежит утилизации.

Санитарная рубка производится под контролем специалистов отдела ведения лесного хозяйства комитета экологической безопасности и природопользования города Курска.

Лесопатологическое обследование, по итогам которого и были назначены выборочные санитарные рубки на территории урочища, провели весной специалисты ФБУ «Российский центр защиты леса».

Работы по осуществлению выборочных санитарных рубок в урочище «Солянка» будут завершены к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU