2019-11-21T13:50:48+03:00
Общество

В Курском урочище Солянка идет санитарная рубка

Это улучшит санитарное состояние леса
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Убирают погибшие сухостойные, поваленные и пораженные вредителями и грибковыми заболеваниями деревьяУбирают погибшие сухостойные, поваленные и пораженные вредителями и грибковыми заболеваниями деревья
Изменить размер текста:

В соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах, а также правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в Курске на территории урочища «Солянка» осуществляются выборочные санитарные рубки на общей площади 113,4 гектара.

Это позволит улучшить санитарное состояние лесного урочища, снизить угрозу распространения вредных организмов, возникновения лесных пожаров, а также придаст лесу эстетическую привлекательность.

С территории урочища «Солянка» убираются исключительно погибшие сухостойные, поваленные и пораженные вредителями и грибковыми заболеваниями деревья. Вся древесина, подлежащая вырубке и уборке, является неликвидной и подлежит утилизации.

Санитарная рубка производится под контролем специалистов отдела ведения лесного хозяйства комитета экологической безопасности и природопользования города Курска.

Лесопатологическое обследование, по итогам которого и были назначены выборочные санитарные рубки на территории урочища, провели весной специалисты ФБУ «Российский центр защиты леса».

Работы по осуществлению выборочных санитарных рубок в урочище «Солянка» будут завершены к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Щигровском районе Курской области установят 600 светильников
Под Курском прокуратура нашла нарушения при строительстве детской площадки
Под Курском в реке утонул 56-летний рыбак
На курской таможне задержали россиянку с иконами
Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам
В Курске откорректируют график работы наружного освещения
Под Курском микроавтобус «Форд» столкнулся с фурой
Под Курском "Лада" попала под трактор
В Курск примет всероссийскую научно-богословскую конференцию
По Курску пройдет "Маршрут финансовой грамотности"
Под Курском "черного копателя" суд отправил в колонию
Курянин Михаил Заутренников стал финалистом программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ
Курская область получит 960 миллионов рублей на развитие предпринимательства
Под Курском горел дом
Разыскивают водителя, который под Курском сбил пешехода
Курянка получила награду за реставрацию полотна XVIII века
За сутки куряне отдали мошенникам 300 тысяч рублей
В Курске проходит всероссийская акция «Онкопатруль»
Под Курском сгорел кирпичный дом
В Курской области цены на социальные сорта хлеба повышаться не будут
В курском торговом центре "тушили пожар"
Суд оштрафовал курских чиновниц, присвоивших деньги за археологические раскопки
Курянин, устанавливая колонку, отключил от газа три многоэтажки
Курян предупредили об ухудшении погоды
В Курске мошенники зарабатывают на "написании курсовых"
В Курске лже-доктор забрала у пенсионерки 160 тысяч рублей
За неделю пневмонией заболели 185 курян
Для курян открывают «горячую линию» по вопросам ВИЧ-инфекции