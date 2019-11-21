На курской таможне задержали россиянку с иконами

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-21T13:41:39+03:00

Россиянка не подозревала, что все это нужно декларировать Фото: предоставлено пресс-службой

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В автомобильном пункте пропуска Крупец Курской таможни в личных вещах 52-летней гражданки России таможенники нашли две старинные иконы и напрестольный крест. Предметы признали культурными ценностями.

В автомобильный пункт пропуска Крупец для выезда из России въехал легковой автомобиль с российскими номерами. При таможенном осмотре среди вещей таможенники нашли картонный ящик с современными иконами и предметами быта. Среди икон внимание таможенников привлекли две старинные иконы и крест из желтого металла. Они были изъяты и направлены на экспертизу.

Со слов женщины, иконы и крест принадлежат ее семье. Выезжая в Одессу на постоянное место жительства, решила взять их с собой. О том, что иконы и крест могут представлять культурную ценность и, соответственно, подлежат декларированию таможенному органу и необходимы разрешительные документы уполномоченных органов на вывоз их из России, не знала.

- По заключению экспертов живописная икона Божией Матери «Неопалимая Купина», икона «Николай Чудотворец» в окладе и крест напрестольный «Распятие Христово» относятся к категории культурных ценностей, как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад. Вывоз их с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможен только при наличии разрешения Минкультуры России на право вывоза данных культурных ценностей. Рыночная стоимость икон и креста составляет около тридцати девяти тысяч рублей, - рассказал пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.

По информации начальника таможенного поста МАПП Крупец Владимира Кириченко, по фактам несоблюдения запретов и ограничений при вывозе культурных ценностей с таможенной территории ЕАЭС и недекларирования по установленной форме товара против россиянки составили два протокола об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU