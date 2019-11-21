В Курске откорректируют график работы наружного освещения
В связи с многочисленными обращениями граждан, глава города Курска Виктор Карамышев поручил откорректировать график работы наружного освещения. Комитет ЖКХ обратился в АО «Горсвет» и АО «Курские электрические сети» с предложением включать уличное освещение раньше и выключать позже времени, указанного в действующем суточном графике.
Напомним, 23 августа в областном центре началась модернизация уличного освещения. Согласно контракту энергетики заменят более 25 тысяч светильников на 961 улице. Ежедневно меняют порядка 310, трудятся 12 бригад. Все работы планируют завершить к 22 декабря, когда вся страна будет отмечать День энергетика.
За качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города Курска, а также специалисты службы технадзора. Все выявленные недочеты оперативно устраняются.
ИСТОЧНИК KP.RU