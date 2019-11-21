В Курске откорректируют график работы наружного освещения

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-21T11:05:03+03:00

Свет будут включать раньше, а выключать позже Фото: Из архива "КП"

Свет будут включать раньше, а выключать позже

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В связи с многочисленными обращениями граждан, глава города Курска Виктор Карамышев поручил откорректировать график работы наружного освещения. Комитет ЖКХ обратился в АО «Горсвет» и АО «Курские электрические сети» с предложением включать уличное освещение раньше и выключать позже времени, указанного в действующем суточном графике.

Напомним, 23 августа в областном центре началась модернизация уличного освещения. Согласно контракту энергетики заменят более 25 тысяч светильников на 961 улице. Ежедневно меняют порядка 310, трудятся 12 бригад. Все работы планируют завершить к 22 декабря, когда вся страна будет отмечать День энергетика.

За качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города Курска, а также специалисты службы технадзора. Все выявленные недочеты оперативно устраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU