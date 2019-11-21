Под Курском микроавтобус «Форд» столкнулся с фурой
ДТП произошло на воронежском посту ГИБДД
От удара микроавтобус перевернулся в кюветФото: УМВД России по Курской области.
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20 ноября примерно в 13:25 24-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» двигался со стороны Курска в сторону Воронежа. На посту ГИБДД он столкнулся с фурой Freightliner с прицепом, которая двигалась во встречном направлении. От удара микроавтобус перевернулся в кювет. Затем большегруз задел автомобиль ВАЗ-2105.
В результате ДТП водитель «Форда» получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение города Курска. Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU