Под Курском микроавтобус «Форд» столкнулся с фурой

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-21T10:53:45+03:00

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20 ноября примерно в 13:25 24-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» двигался со стороны Курска в сторону Воронежа. На посту ГИБДД он столкнулся с фурой Freightliner с прицепом, которая двигалась во встречном направлении. От удара микроавтобус перевернулся в кювет. Затем большегруз задел автомобиль ВАЗ-2105.

В результате ДТП водитель «Форда» получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение города Курска. Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU