Под Курском "Лада" попала под трактор
Два человека ранены, один погиб
ДТП произошло в сумеркахФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Авария произошла 20 ноября примерно в 18 часов 20 минут. 21-летний водитель Лады Приоры на 82-м километре автодороги "Курск-Касторное", двигаясь со стороны Щигров в сторону поселка Черемисиново, врезался в впереди идущий в попутном направлении Трактором JSB 3 CX. За рулем трактора был 37-летний водитель.
- В результате ДТП водители автомобиля Лада Приора и трактора с ранениями разной степени тяжести доставлены в Черемисиновскую ЦРБ. 35-летний пассажир легковушки погиб на месте, - рассказали в ГИБДД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU