Под Курском "Лада" попала под трактор

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-21T10:17:05+03:00

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Авария произошла 20 ноября примерно в 18 часов 20 минут. 21-летний водитель Лады Приоры на 82-м километре автодороги "Курск-Касторное", двигаясь со стороны Щигров в сторону поселка Черемисиново, врезался в впереди идущий в попутном направлении Трактором JSB 3 CX. За рулем трактора был 37-летний водитель.

- В результате ДТП водители автомобиля Лада Приора и трактора с ранениями разной степени тяжести доставлены в Черемисиновскую ЦРБ. 35-летний пассажир легковушки погиб на месте, - рассказали в ГИБДД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU