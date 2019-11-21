В Курск примет всероссийскую научно-богословскую конференцию

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-21T09:43:39+03:00

В Курск съедутся исследователи со всех уголков России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь соберутся исследователи из разных городов России, а также из Великобритании

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9 декабря в 10:00 в концертно-творческом центре «Звездный» откроется всероссийская научно-богословская конференция «Богословский анализ актуальных проблем человеческой цивилизации».

Помимо курских исследователей в работе конференции примут участие ученые, преподаватели и студенты из Барнаула, Белгорода, Вологды, Выборга, Донецка, Калуги, Коломны, Костромы, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Орла, Рязани, Саранска, Смоленска, Тулы и Оксфорда (Великобритания).

Более 20 очных и полтора десятка заочных докладов затронут широкий спектр тем по проблемам в современном богословии, антропологии, восприятии цифровизации, роли и месте человека в условиях меняющихся в обществе ориентиров, рассказали организаторы.

Работа конференции будет состоять из пленарного заседания, а также двух секций.

Секция «Современная наука и богословие» начнется в 13:00 в концертно-творческом центре «Звездный».

Секция «Современная антропология: пол, семья, личность» откроется в 13:45 в актовом зале Курской семинарии (ул. Прогулочная, 71а).

ИСТОЧНИК KP.RU