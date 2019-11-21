2019-11-21T09:29:21+03:00
Общество

По Курску пройдет "Маршрут финансовой грамотности"

Электробус отправится от Красной площади
Ольга ДАНИЛОВА
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Акция пройдет 22 ноябряАкция пройдет 22 ноябряФото: Светлана ВОЛКОВА
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22 ноября с 9:00 на курских дорогах вновь появится «Маршрут финансовой грамотности». Электробус отправится от остановки Красная площадь и будет курсировать до проспекта Дериглазова и обратно.

«Маршрут финансовой грамотности» по просьбам курян организует курское отделение Банка России при участии УМВД России по Курской области, а комфортабельный электробус предоставит Курскэлектротранс.

Во время проведения полюбившейся курянам акции курянам расскажут об основах кибербезопасности, научат распознавать финансовые пирамиды, познакомят с признаками подлинности и платежеспособности купюр. Представители правоохранительных органов ответят на вопросы горожан, объяснят, как действовать в случае обнаружения поддельной купюры и как обезопасить себя от финансовых мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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