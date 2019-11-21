Под Курском "черного копателя" суд отправил в колонию

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-21T08:59:35+03:00

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Поныровский районный суд вынес приговор по уголовному делу против курянина, который покупал боеприпасы и оружие.

- Мужчина в лесном массиве нашел более 100 патронов для винтовок Маузер и Манлихер, две винтовки образца 1891 и 1898 годов, два затвора германского ручного пулемета МГ-34 времен Великой Отечественной войны, которые хранил на территории своего домовладения, - рассказали в прокуратуре.

Этим же приговором его признали виновным в угрозе убийством в адрес жены.

Жителю Поныровского района суд дал четыре года условно с испытательным сроком два года и оштрафовал на сто тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU