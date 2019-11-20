2019-11-20T17:36:41+03:00
Деловой Курск

Курянин Михаил Заутренников стал финалистом программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ

Он вошел в сотню лучших
Ольга ДАНИЛОВА
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Михаил Заутренников пройдет обучениеМихаил Заутренников пройдет обучениеФото: предоставлено пресс-службой
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Михаил Заутренников, курский архитектор и один из авторов проекта-победителя конкурса «Курск 2032», вошел в число ста финалистов офлайн-программы «АРХИТЕКТОРЫ.РФ». Среди них – архитекторы и градостроители, представители государственного и муниципального управления, урбанистики, городской социологии и дизайна городской среды из 62 городов.

Отбор проходил в два этапа: заочный, на котором необходимо было представить портфолио, и очный в формате видеоконференции – участники решали практические кейсы в области архитектуры и градостроительства.

В портфолио Михаила Заутренникова входят проекты зданий и городского благоустройства Курской, Московской, Орловской областей. Кроме того, курянин имеет награды ХХ Международного смотра-конкурса лучших дипломных проектов по архитектуре (Армения, Ереван), архитектурных форумов «Зодчество Черноземья» (Воронеж) и «Зодчество-2019» (Москва).

С декабря 2019 года по май 2020 года финалисты пройдут обучение в рамках четырех образовательных модулей, которые состоятся в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы. Кроме того, между офлайн-модулями обучение будет проходить онлайн в формате лекций и вебинаров. Преподавателями выступят профильные эксперты, руководители и специалисты россии ских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора.

Первый образовательный модуль программы «Современная городская среда» начнется 8 декабря в Москве.

Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Впервые она прошла с июня по декабрь 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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