2019-11-20T16:46:41+03:00
Экономика

Курская область получит 960 миллионов рублей на развитие предпринимательства

«Комсомольская правда» в Курске за "круглым столом" устроила встречу представителей власти и бизнеса [фото, видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Михаил Аксенов рассказал о планируемых объемах финансирования нацпроектаМихаил Аксенов рассказал о планируемых объемах финансирования нацпроектаФото: Светлана ВОЛКОВА
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20 ноября в Доме журналиста по инициативе «Комсомольской правды-Курск» прошел «круглый стол» на тему государственной поддержки бизнеса. Мероприятие прошло по инициативе Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Центр поддержки предпринимательства Курской области.

Предприниматели пришли не только поделиться опытом, но и задать насущные вопросы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предприниматели пришли не только поделиться опытом, но и задать насущные вопросыФото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках «круглого стола» представители госвласти и регионального бизнеса смогли обсудить проблемы развития предпринимательства в регионе.

- Для улучшения финансового положения предпринимателей с 2019 года запущен национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация которого рассчитана до 2024 года. В рамках нацпроекта на реализацию мероприятий в Курской области будет направлено более 960 миллионов рублей, - отметил Михаил Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

Задача власти - донести до представителей бизнеса полную информацию о мерах поддержки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Задача власти - донести до представителей бизнеса полную информацию о мерах поддержкиФото: Светлана ВОЛКОВА

Предполагается, что до 2024 года занятых в бизнесе увеличится более чем на пять миллионов человек. Несмотря на то, что 70% опрошенных россиян считают привлекательным статус предпринимателя, большинство полагают, что стать предпринимателем в России очень сложно.

Об опыте своего становления и актуальных для мелкого и среднего вопросах в регионе рассказали предприниматели Курской области.

"Круглый стол" КП по вопросам поддержки бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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