2019-11-20T16:19:08+03:00
Происшествия

Под Курском горел дом

Пожар произошел в Солнцевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел средь бела дняПожар произошел средь бела дняФото: Из архива КП.
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В 11:49 20 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Шумаково Солнцевского района.

По данным МЧС пожарные по прибытии в 11:55 приступили к ликвидации загорания. Потушить пожар удалось в 12:05. Пострадавших нет.

Огонь повредил кухню, закопчены стены и потолок.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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