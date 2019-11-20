Под Курском горел дом
В 11:49 20 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Шумаково Солнцевского района.
По данным МЧС пожарные по прибытии в 11:55 приступили к ликвидации загорания. Потушить пожар удалось в 12:05. Пострадавших нет.
Огонь повредил кухню, закопчены стены и потолок.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU