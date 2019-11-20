2019-11-20T14:36:06+03:00
Происшествия

Разыскивают водителя, который под Курском сбил пешехода

Пострадавший переходил дорогу по переходу
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла под КурскомАвария произошла под КурскомФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 19 ноября примерно в 07 часов 30 минут. На 22-м километре автодороги «КурскЛьговРыльск» неизвестный водитель, управляя автомобилем, предположительно иномаркой белого цвета), сбил пешехода.

Машина двигалась со стороны Курска в сторону Курчатова. Под колеса попал 45-летний пешеход. Он переходил проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, рассказали в ГИБДД.

Водитель авто скрылся с места ДТП. Пешеход с ранениями доставлен в 4-ю ГКБ Курска. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией просьба сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району: 8(4712) 2-12-02, 2-13-79; телефон дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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