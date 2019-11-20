Курянка получила награду за реставрацию полотна XVIII века
Заведующая реставрационной мастерской Курской картинной галереи имени Дейнеки Елена Денисова получила премию в номинации «Работник музея». Церемония прошла в Санкт-Петербурге во время международного культурного форума.
Елена Борисовна работает в курской галерее уже 43 года. За это время она вернула к жизни 484 живописных полотна. Одна из ее работ – реставрация полотна XVIII века шотландского живописца Рамзея «Портрет английской королевы» со сложной реконструкцией утраченных фрагментов.
Процесс работы документировался на видеокамеру. На основе видеозаписи в галерее был смонтирован фильм «Возвращение королевы». В 2014 году фильм получил серебряный приз Всемирного фестиваля музейных мультимедийных проектов FIAMP в номинации полнометражных фильмов, содействующих сохранению и пропаганде культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU