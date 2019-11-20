За сутки куряне отдали мошенникам 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-20T13:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

29-летняя курянка предоставила неизвестным конфиденциальную информацию о своих банковских счетах. Девушка поверила звонившему, что с ее карты совершается подозрительная операция. Чтобы ее предотвратить необходимы данные карты, которая она не задумываясь, предоставила мошеннику. Сразу после того, как курянка сообщила код доступа, с ее счета списали 150 тысяч рублей.

Аналогичным способом мошенники похитили 19 тысяч рублей у 29-летней курянки и 145 тысяч рублей со счета 37-летней женщины. После поступления звонка от представителя банка женщина сообщила, что у нее нет карты этого банка, но у нее есть кредитка другого банка. Звонивший предложил защитить и ее. Далее следовали стандартные вопросы о представлении полных данных, располагая которыми, мошенники списали средства.

Подобный звонок поступил другой 26-летней курянке. На этот раз неизвестный, представляясь сотрудником банка, предложил для безопасности заменить пароль от карты, но для этого попросил все конфиденциальные данные. Девушка, не задумываясь, сказала все данные, в том числе пароль, пришедший позднее в смс, и лишилась 20 тысяч рублей.

По каждому факту возбуждены уголовные дела, сказали в полиции.

- Необходимо запомнить, что в случае поступления звонка от, якобы, сотрудника банка с предложением спасти деньги на счету, отменить перевод или транзакцию – это способ совершить мошенничества. Ни один действительный сотрудник банка с подобным предложением никогда не обращается, - прокомментировали ситуацию в УМВД России по Курской области. - Если Вам поступил такой звонок, немедленно прекращайте разговор и для собственной уверенности перезвоните по номеру кредитного учреждения, указанному на обороте любой банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU