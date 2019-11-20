В Курске проходит всероссийская акция «Онкопатруль»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-20T12:29:00+03:00

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С 19 по 21 ноября в Курске проходит масштабная скрининговая программа по раннему выявлению онкологических заболеваний - всероссийская акция «Онкопатруль». Специалисты «НМИЦ радиологии» Минздрава России проводят диагностику по раннему выявлению онкологических заболеваний среди работников «Электроагрегата».

21 ноября состоится торжественная информационно-просветительская акция, направленная на формирование онконастороженности и здорового образа жизни у жителей Курской области. В мероприятии примут участие в том числе президент ассоциации онкологов России (АОР) Андрей Каприн, заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская, представители Совета Федерации.

Акция «Онкопатруль» организована ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России при поддержке Совета Федерации, ассоциации российских онкологов, администрации Курской области и регионального комитета по здравоохранению. Целью является сохранение здоровья населения России и снижение смертности от онкозаболеваний за счет раннего выявления, формирования здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU