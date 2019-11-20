2019-11-20T11:18:07+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел кирпичный дом

Пожар произошел в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Ущерб и причина пожара устанавливаютсяУщерб и причина пожара устанавливаютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Жилой дом в деревне Леонидово Суджанского района загорелся 19 ноября примерно в 13:15. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Возгорание локализовали в 13:45, ликвидировали в 14:00.

В кирпичном обшитым сайдингом доме размером 9х9 метров огонь повредил кровлю, в кухне размером 3х4 метра прогорело потолочное перекрытие, сгорела мебель, бытовая техника и вещи б/у на всей площади.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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