В Курской области цены на социальные сорта хлеба повышаться не будут

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-20T10:05:51+03:00

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В Курской области выпекают три сорта социального хлеба - «Дарницкий», «Сеяный» и «Майский». Это позволяет гражданам с низким доходом приобретать качественный хлеб по доступным ценам - оптово-отпускная цена 13,6 рублей за буханку без упаковки и 14,60 рублей с упаковкой.

Максимальная стоимость хлеба в магазинах не должна превышать 17 рублей за буханку упакованного хлеба. Сейчас социальный производят хлеб шесть хлебозаводов Курской области. Цены оставались стабильными в течение последних лет, в то время как затраты хлебопекарных предприятий росли.

Предприятия предоставили сведения, анализ которых показал, что производство и реализация социальных сортов хлеба для хлебозаводов убыточно. В течение 2019 года до 4% повысились тарифы на электроэнергию, газ и другие ресурсы, от 5 до 8% - на транспортные расходы, на 30% увеличилась цена на ржаную муку. Также фонд оплаты труда работникам хлебозаводов вырос в среднем на 10%.

Хлебопеки обратились к губернатору с просьбой помочь в решении проблемы. И было принято решение не поднимать цены на хлеб. Роман Старовойт предложил увеличить сумму субсидий из областного бюджета на производство социальных сортов хлеба.

Из расчета на одну буханку увеличение составит 1 рубль 50 копеек, а ставка субсидии - 5 рублей. В связи, с чем потребуется дополнительное финансирование из областного бюджета в размере свыше 18 млн рублей. Предположительно общая сумма субсидий на производство социальных сортов хлеба в 2020 году составит порядка 61 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU