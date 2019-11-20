В курском торговом центре "тушили пожар"

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-20T08:59:24+03:00

Учения прошли в Железногорске Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

По замыслу учения в торговом зале в результате короткого замыкания электропроводки возникло возгорание

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На гипермаркете «Ашан» Железногорска прошло контрольно-проверочное учение. В нем приняли участие семь единиц техники и более 20 человек личного состава.

По замыслу учения в торговом зале торгового комплекса в результате короткого замыкания электропроводки возникло возгорание. Пожар сопровождался сильным задымлением, что существенно осложняло работу огнеборцев.

На первоначальном этапе были проверены грамотность и оперативность действий администрации объекта, которые сообщают о происшествии в службу спасения «112», принимают все необходимые меры, пытаются ликвидировать загорание первичными средствами пожаротушения, а также встречают пожарные расчеты.

Цель этих учений - в первую очередь, отработка вопросов взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, администрацией и службами объекта. И, конечно же, тренировка личного состава пожарных подразделений в проведении работ по тушению пожаров.

Факторами, осложняющими работу на пожаре, стали возможность быстрого распространения продуктов сгорания внутри здания, возможность переброса огня на смежные помещения, обрушение конструкций, наличие персонала в помещениях.

Огнеборцы оперативно ликвидировали условное возгорание, отработав вопросы взаимодействия со всеми службами, привлекаемыми на учения.

Стоит отметить, что торговый комплекс «Ашан» был открыт в Железногорске первым в регионе. Общая площадь магазина составляет более четырех тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU